Sampdoria, rinnovo Ekdal: i blucerchiati attendono, lo Spezia si fa avanti

La Sampdoria aspetta per il rinnovo di contratto di Ekdal. Intanto sul centrocampista c’è forte il pressing dello Spezia

Albin Ekdal è attualmente svincolato. Il suo contratto con la Sampdoria è scaduto il 30 giugno scorso e il centrocampista svedese è libero di scegliere la sua nuova squadra per la prossima stagione. Non è da escludere, però, che sia ancora la Sampdoria, ma ci sono alcune condizioni imprescindibili, la prima quella relativa al recupero pieno dall’infortunio.

Ekdal si sottoporrà quindi alle visite mediche da svincolato per testare la propria condizione, in relazione alla fascite plantare. La Sampdoria vuole delle garanzie prima di formulare la sua offerta. Parallelamente Ekdal è già consapevole che, come accaduto a Fabio Quagliarella e a Tomas Rincon, l’ingaggio che gli verrà proposto sarà molto inferiore rispetto al precedente. Su Ekdal è in pressing lo Spezia, Riccardo Pecini sta trattando con l’entourage dello svedese i termini di un possibile trasferimento.

