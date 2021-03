Sampdoria, rinnovo Quagliarella: contatti informali con Ferrero

Tra la Sampdoria e Fabio Quagliarella balla ancora il rinnovo di contratto: ci sarebbero stati contatti informali con il presidente Ferrero

In una Sampdoria piena di dubbi, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’unica certezza è Fabio Quagliarella. Il capitano blucerchiato, unico marcatore del match contro il Bologna, si sta caricando la squadra sulle spalle per portarla sana e salva fino alla salvezza. La posizione di Quagliarella nel futuro della Sampdoria però è ancora tutto tranne che chiara.

A quanto riporta la Rosea, ci sarebbero già stati i primi contatti informali tra Quagliarella e Massimo Ferrero. Pasqua potrebbe essere il momento giusto per discutere il tanto agognato rinnovo di contratto per un’altra stagione. Con l’attaccante è anche in ballo qualcosa di più di una stagione ancora in campo, ma un futuro dirigenziale come ambasciatore blucerchiato.