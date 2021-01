Sampdoria, rinnovo Quagliarella: contatti rimandati

In casa Sampdoria balla ancora il rinnovo di Fabio Quagliarella. E l’attaccante aspetta notizie del club

Passata la bufera di un possibile trasferimento di Fabio Quagliarella alla Juventus e confermata da parte del giocatore la volontà di restare alla Sampdoria anche in futuro, manca solo l’apertura da parte del presidente Massimo Ferrero a discutere il rinnovo.

Apertura che, per il momento, a parte qualche dichiarazione atta a rimandare il tutto più in là, non c’è ancora stata. Il capitano resta in scadenza di contratto a giugno 2021 e, come riporta il Secolo XIX, i contatti per un eventuale rinnovo non sono ancora previsti.