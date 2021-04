Sampdoria, rinnovo Quagliarella: nodo ingaggio, c’è tensione

In casa Sampdoria tiene ancora banco il rinnovo di Fabio Quagliarella: il nodo da sciogliere riguarda l’ingaggio

Il nodo da sciogliere per procedere al rinnovo di Fabio Quagliarella potrebbe essere legato solo all’ingaggio. È nota, come riporta Il Secolo XIX, la stima che il presidente Massimo Ferrero nutre per il capitano della Sampdoria, ma i piani societari prevedono un nuovo taglio al monte ingaggi.

Quagliarella, da parte sua, pensa di meritare il prolungamento annuale alle stesse cifre della stagione in corso. Ha trascinato la Sampdoria alla salvezza grazie ai suoi gol, ha raggiunto tutti i bonus legati a presenze e rendimento, ma soprattutto ha visto otto calciatori ai quali è stato rinnovato il contratto senza guardare più di tanto alla questione economica. Sempre come riporta il quotidiano cittadino, l’attaccante della Sampdoria potrebbe decidere di non accettare la riduzione di ingaggio proposta dal club doriano.