Sampdoria, ripresa a Bogliasco. Confronto tra Giampaolo e la squadra

Allenamento Sampdoria: ripresa a Bogliasco nella giornata di oggi. Confronto tra mister Giampaolo e i giocatori

La Sampdoria ha iniziato la preparazione in vista del match contro il Monza, in programma il prossimo 2 ottobre tra le mura del Ferraris. Nessun colpo di scena al Mugnaini di Bogliasco: l’allenamento odierno è stato regolarmente diretto da Marco Giampaolo. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, prima di scendere in campo il tecnico ha avuto un confronto con i propri calciatori.

Assenti i cinque calciatori convocati in nazionale (Bartosz Bereszynski, Filip Djuricic, Manolo Gabbiadini, Tomas Rincon e Abdelhamid Sabiri). Programma differenziato per Harry Winks, alle prese con un problema alla caviglia. Iter riabilitativo per Manuel De Luca. Domani, mercoledì, la Sampdoria svolgerà una doppia seduta.