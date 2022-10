Sampdoria, Romei: «Nessuno di noi ostacolerà la cessione»

Le parole di Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria sulla cessione del club blucerchiato: ecco cosa ha detto

(Alessio Eremita dallo stadio Ferraris) – Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria, ha fatto il punto della situazione in casa blucerchiata. Ecco le dichiarazioni raccolte da sampnews24.com sulla cessione del club.

CESSIONE DEL CLUB – «Nella trattativa non c’entriamo niente. Possiamo solo mettere a disposizione del potenziale acquirente tutte le informazioni che riguardano la Sampdoria. Non vediamo l’ora, nessuno di noi ostacolerà l’operazione. Il nostro ruolo ci fa tremare i polsi ogni giorno, perché dobbiamo garantire la stabilità del club senza le risorse del socio. Figuratevi se di fronte a un’offerta credibile possiamo permetterci di dire no. Non abbiamo potere né volontà di fermare tutto. C’è stata una trattativa approfondita nel mese di agosto, ci era stato chiesto di conferire con i consulenti del fondo interessato. Avevamo aperto le porte di casa. Ogni focolaio va spento per poter lavorare in tranquillità. Se poi verrà fatto il bonifico, vedremo. Vidal ci ha detto che è in contatto con degli intermediari ed è in attesa delle somme necessarie per passare alla fase esecutiva, rispetto a una trattativa che va avanti da un po’ di tempo. Manca la parte più corposa. A ma darebbe molto fastidio che qualcuno poco serio si avvicini alla Sampdoria. Non va bene raccontare la trattativa minuto per minuto».

