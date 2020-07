Ronaldo Vieira salta la partita contro la Spal: infortunio per il centrocampista inglese della Sampdoria

Ronaldo Vieira non è stato inserito nella lista dei convocati per il match contro la Spal, valevole per la 30a giornata di Serie A, a causa di un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro.

Il centrocampista inglese verrà monitorato nel corso della settimana e seguito dallo staff medico della Sampdoria.