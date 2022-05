Sampdoria, multitasking Sabiri tra salvezza e riscatto

La Sampdoria nel mercato invernale ha trovato un vero e proprio gioiello: Sabiri decisivo ma il riscatto dipenderà dalla salvezza

La Sampdoria sta correndo verso la salvezza. Nonostante le ultime due giornate siano complicate per le avversarie che i blucerchiati affronteranno, la situazione non è così drammatica. Le dirette inseguitrici avranno il loro bel da fare.

Tra chi ha convinto di più in casa blucerchiata c’è senza dubbio Sabiri. Arrivato come scommessa nel mercato di gennaio, in prestito con diritto di riscatto dall’Ascoli, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante. Gol alla Juve e decisivo nel derby contro il Genoa, ha convinto anche per la sua duttilità visto che ha giocato praticamente in quasi tutti i ruoli dalla mediana in su. Un vero e proprio multitasking che potrebbe essere confermato in caso di salvezza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.