Sampdoria, quante sconfitte! Eguagliato il peggior risultato in Serie A: stagione molto complicata per i blucerchiati

La Sampdoria si prepara a scendere in campo sabato nella partita contro il Verona. I blucerchiati sono protagonisti di una stagione travagliata così come dimostrato dal dato che hanno fatto registrare nel corso della stagione 2021/2022.

La Sampdoria ha perso 20 partite in questo campionato, già eguagliato il suo peggior risultato in una singola stagione di Serie A, che risale alla stagione 2019/20. Inoltre, nel 2022, nessuna squadra ha ottenuto meno punti dei blucerchiati (tre) in trasferta in Serie A, in più quella blucerchiata è la formazione che ha subito più sconfitte in gare esterne in quest’anno solare nel massimo campionato (sei).