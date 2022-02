Sampdoria, Sensi recupera per l’Atalanta: Giampaolo riflette

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il rientro di Sensi potrebbe slittare con il centrocampista che potrebbe non giocare in Atalanta-Sampdoria

Marco Giampaolo conosce il valore di ogni singola partita che la Sampdoria dovrà affrontare fino alla fine del campionato. Ogni punto può essere determinante nella lotta per la permanenza in Serie A. Fondamentale però fare le scelte giuste, non rischiare i calciatori non del tutto recuperati e gestire un gruppo con una panchina relativamente corta.

Contro l’Atalanta il grande dubbio di Giampaolo è Stefano Sensi. Il trequartista è recuperato, ma Giampaolo teme l’inserimento in una gara che sarà improntata necessariamente sulla fisicità. Il rischio recidiva è dietro l’angolo e Sensi potrebbe essere risparmiato in vista della gara, determinante, contro l’Udinese. La rifinitura di oggi darà a Giampaolo l’ultimo responso.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24