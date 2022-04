Sampdoria, sfida da ex per Caprari: al Verona il suo valore è raddoppiato

Caprari si prepara alla sfida da ex alla Sampdoria. Al Verona il suo valore è raddoppiato

Gianluca Caprari sarà uno degli osservati speciali di Verona-Sampdoria, match valevole per la 34a giornata di Serie A e in programma sabato 23 aprile al Bentegodi. L’attaccante classe ’93 vivrà la sfida in maniera particolare, da ex, dopo il riscatto obbligatorio a carico della società gialloblù.

Per la formazione blucerchiata, Caprari rappresenta un pericolo in campo e un rimpianto sul mercato, perché – grazie alle prestazioni in terra veneta – il suo valore è raddoppiato (si aggira intorno ai 10 milioni di euro). Merito anche del rinnovo contrattuale fino al 2026 che verrà messo nero su bianco nei prossimi giorni.

