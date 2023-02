Sampdoria, si pensa ad un prestito, ma servono un investitore

La dirigenza della Sampdoria è alla ricerca di un investitore che possa coprire i creditori per richiedere un prestito convertibile

La Sampdoria è al lavoro per garantire la sopravvivenza del club. Dopo aver trovato un accordo con calciatori e staff tecnico per il pagamento degli stipendi arretrati, il Consiglio di Amministrazione collabora insieme all’esperto Eugenio Bissocoli nelle trattative con i creditori: senza capitali freschi – considerando l’incapacità di Massimo Ferrero di garantire una certa liquidità – è difficile immaginare un futuro roseo per la società blucerchiata.

Una soluzione attuabile riguarda il prestito convertibile, ossia l’ottenimento di denaro utile all’iscrizione al prossimo campionato e al mantenimento del titolo sportivo in cambio delle azioni della Sampdoria date in garanzia. In tutto ciò, però, occorre l’ingresso di un investitore disposto a rilevare le azioni e offrire alla Sampdoria una vita lunga e non a tempo determinato.

