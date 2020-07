La Sampdoria si prepara al match contro l’Udinese: la situazione degli infortunati Tonelli e Vieira

La Sampdoria si prepara alla sfida contro l’Udinese, di scena alla Dacia Arena e valevole per la 32a giornata di Serie A.

Seduta rigenerante per i calciatori maggiormente impiegati contro l’Atalanta, completa invece per tutti gli altri. Sul fronte degli infortunati, protocollo di recupero per Lorenzo Tonelli e individuale per Ronaldo Vieira.