Sampdoria, Stankovic: «Cremonese? Questa partita è come un derby»

Il neo allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Cremonese

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa del match contro la Cremonese. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

CREMONESE – «La Cremonese è una squadra diretta, hanno giocatori forti e veloci, soprattutto davanti, cercano le punte che possono punirti se non concentrato e messo bene. Non hanno raccolto i punti che meritavano. Questa partita è come un derby, un derby delle ultime in classifica, e come un derby può decidersi per un episodio. Servirà altissima concentrazione e noi saremo pronti. Dobbiamo essere uniti in qualsiasi momento della gara. I ragazzi mi hanno dimostrato disponibilità e voglia, enorme voglia di miglioramento: ora dobbiamo sfruttarle per conquistare la prima vittoria. Io ci credo».

CONTINUA SU SAMPNEWS24