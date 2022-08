Sampdoria, strigliata di Giampaolo dopo il ko alla Salernitana

Marco Giampaolo ha strigliato la squadra dopo il netto ko della Sampdoria contro la Salernitana all’Arechi

Per la Sampdoria sono stati giorni complicati, quelli dopo la sconfitta con la Salernitana. La squadra blucerchiata ha pagato a caro prezzo la pessima figura fatta sul campo dell’Arechi, a cominciare dall’annullamento del giorno di riposo. Subito in campo, con l’obiettivo di ritrovare le energie psico-fisiche in vista del match contro la Lazio.

Il tecnico Marco Giampaolo ha avuto un lungo colloquio con i suoi ragazzi, a cui ha ribadito di essersi vergognato per prestazione e risultato. Messaggio recepito? Assolutamente sì. Anche il presidente Marco Lanna ha cercato di capire le ragioni di tale debacle parlando con i senatori dello spogliatoio. C’è ancora qualche ora per invertire subito la tendenza.