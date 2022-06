Sampdoria, Supryaga torna alla Dinamo Kiev: terminato il prestito

Vladyslav Supryaga fa ritorno alla Dinamo Kiev: la Sampdoria non ha prolungato il prestito per il giocatore ucraino

Vladyslav Supryaga ha fatto ritorno alla Dinamo Kiev. L’attaccante ucraino si è così lasciato alle spalle la deludente esperienza vissuta con la maglia della Sampdoria, con la quale ha collezionato solamente una presenza ufficiale.

Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, il club doriano ha deciso di non prolungare il prestito semestrale di un altro anno (per un totale di 18 mesi) prima di far scattare l’obbligo di riscatto, così che i blucerchiati non debbano versare alcun riconoscimento in denaro agli ucraini per il prolungamento dell’accordo.