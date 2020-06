Sampdoria, tensione Ferrero Romei: vicepresidente pronto a lasciare

Sampdoria, rapporti tesi tra Massimo Ferrero e Antonio Romei. L’attuale vicepresidente può essere sostituito da Gianni Panconi

Massimo Ferrero è a lavoro per dare un’ossatura alla sua settima Sampdoria ma, in questo caso, Antonio Romei potrebbe non farne più parte. Come scritto dall’edizione odierna de Il Secolo XIX, i rapporti tra il presidente e l’avvocato, dopo un periodo di apparente stabilità, si sono nuovamente incrinati.

Per tale nel prossimo CdA entrerà una nuova figura dirigenziale che andrà a collidere con Romei e che può far riflettere l’avvocato sul suo futuro in Sampdoria. Si tratta di Gianni Panconi, entrato in contatto con la società blucerchiata ai tempi della trattativa con il gruppo Vialli. Era stato proprio lui infatti – per conto di Ernst&Young e su incarico di Ferrero e Romei – a effettuare la famosa due diligence che avrebbe dovuto spianare la strada alla cessione a Dinan e Knaster.