Sampdoria, testa al Sassuolo: esami per Ferrari dopo l’infortunio

La Sampdoria ha ripreso gli allenamenti in vista del match contro il Sassuolo: fissati gli esami per Ferrari. Il report completo

«In una mattinata d’intensa pioggia la Sampdoria si è messa in marcia per preparare l’ultima gara del 2020, in programma mercoledì sera al “Ferraris” con il Sassuolo (ore 20.45). Seduta rigenerante per i blucerchiati maggiormente impegnati nella vittoria con il Crotone; intenso lavoro sul campo 2 del “Mugnaini” per tutti gli altri disponibili.

Sul fronte dei singoli sessioni di recupero agonistico per Bartosz Bereszynski e Nik Prelec. Terapie e fisioterapia per Alex Ferrari che nei prossimi giorni sarà sottoposto agli esami strumentali per l’infortunio muscolare alla coscia destra rimediato nell’ultima partita. Riposo, infine, per Manolo Gabbiadini, rientrato a casa a Bologna e convalescente dopo l’intervento all’ernia inguinale a cui si è sottoposto a Roma nella giornata di giovedì scorso. Domani, lunedì, è in agenda un altro allenamento mattutino».