Sampdoria, testa alla Lazio: si è allenato anche Keita

La Sampdoria è tornata in campo al Mugnaini di Bogliasco per proseguire la preparazione in vista del match contro la Lazio

Questa mattina, la Sampdoria è tornata in campo a Bogliasco per proseguire la preparazione in vista del match di sabato contro la Lazio. Claudio Ranieri e il suo staff hanno diretto una seduta incentrata sul lavoro tra campo e palestra. Il report dell’allenamento.

REPORT – «La Sampdoria pensa alla Lazio. A Bogliasco, la squadra – incluso Keita Balde, che poi ha effettuato scarico; ma ancora senza i nazionali – ha svolto la prima parte parte della seduta odierna in palestra, con esercitazioni per lo sviluppo della forza. Quindi il gruppo si è trasferito sul campo 1 del “Mugnaini” per fare un lavoro di trasformazione con esercitazioni tecniche e partitelle. Domani, mercoledì, mattutino».