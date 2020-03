Sampdoria, Thorsby: «Circa dieci compagni sono positivi»

Il centrocampista della Sampdoria Thorsby, positivo al Coronavirus, ha raccontato i giorni di isolamento forzato

Il centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby, risultato positivo al test del Coronavirus, ha raccontato il periodo di quarantena per l’emergenza sanitaria durante un podcast della web tv olandese FC Afkicken.

«Non mi sento molto male, anche se per 5-6 giorni mi sono molto meno bene del solito. Abbiamo una chat di gruppo con tutti i giocatori e tutti hanno gli stessi sintomi. Alcuni giocatori sono risultati ancora negativi e alcuni hanno fallito il test perché si sentono bene. Penso che finora circa dieci ragazzi siano risultati positivi da noi. Quando sei giovane e sano, il virus non è così pericoloso e lo vivi come una normale influenza».