Sampdoria, Tonelli in campo per il primo allenamento: nel pomeriggio le visite mediche

Sampdoria, già in campo il nuovo acquisto a disposizione di mister Ranieri. Oggi pomeriggio le visite mediche

Era atteso a Genova nella serata di ieri ed è arrivato. Lorenzo Tonelli sta per iniziare la sua nuova avventura con la Sampdoria di Ranieri. Il calciatore non perde tempo e questa mattina, come riporta Gianlcuadimarzio.com, era già in campo per il primo allenamento.

Tonelli nel pomeriggio sosterrà le visite mediche. Il giocatore è approdato dopo una lunga trattativa tra Sampdoria e Napoli che alla fine si è risolta con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 2.5 milioni di euro più bonus.