Sampdoria torna a vincere, 2-1 in rimonta alla Spal: decide Defrel

Rimonta della Sampdoria nel monday night della 7ª di Serie A contro la Spal, passata in vantaggio con Paloschi: finisce 2-1, il tabellino

La Sampdoria torna alla vittoria dopo tre partite consecutive a secco dai tre punti e rimonta la Spal nel monday night della settima giornata di Serie A. La decide Defrel dopo una gara difficile per la Sampdoria, visto che la Spal era passata in vantaggio con Paloschi. Termina 2-1 a favore dei blucerchiati di Marco Giampaolo, bravi a reagire allo svantaggio e rimontare con le reti di Linetty e Defrel, entrambe arrivate su invenzioni di Quagliarella. La Samp torna ai tre punti e vola a quota 11 punti in classifica, superando Spal, Torino, Milan e Parma in classifica e agguantando la Roma.

La Spal inizia bene la sfida e trova la rete del vantaggio al 21’, propiziato da un errore di Audero tra i pali blucerchiati. Neanche quattro minuti e arriva il pareggio dei padroni di casa, grazie a Linetty su assist al volo di Quagliarella per l’1-1. Nella ripresa il gol di Defrel al minuto 60, di nuovo su assist di Quagliarella. Vittoria importante contro una Spal mai doma e che ha provato fino al 90’ a trovare punti importanti a Marassi. Si tratta del terzo ko di fila per la formazione di Leonardo Semplici, sempre a quota 9 punti e al tredicesimo posto in graduatoria. Prima della sosta i ferraresi ospiteranno l’Inter al Mazza, mentre la Sampdoria farà visita all’Atalanta.

Sampdoria-Spal 2-1: tabellino

MARCATORI: p.t. 21′ Paloschi, 25′ Linetty; s.t. 15′ Defrel.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero 5,5; Bereszynski 5,5, Tonelli 6, Andersen 6,5, Murru 5,5; Barreto 6,5, Ekdal 6, Linetty 7 (dal 38′ s.t. Jankto s.v.); Praet 6; Quagliarella 7 (dal 31′ s.t. Kownacki 5,5), Defrel 6,5 (dal 20′ s.t. Caprari 6). A disposizione: Rafael, Belec, Vieira, Sala, Ramirez, Colley, Tavares, Ferrari, Rolando. Allenatore: Giampaolo.

SPAL (4-4-2): Gomis 5; Cionek 6, Djourou 5,5, Felipe 5,5, Costa 6; Lazzari 7, Everton Luiz 5 (dal 20′ s.t. Missiroli 5,5), Schiattarella 6, Valoti 6 (dal 26′ s.t. Fares 5,5); Petagna 5, Paloschi 6 (dal 38′ s.t. Antenucci s.v.). A disposizione: Thiam, Milinkovic, Simic, Floccari, Moncini, Bonifazi, Valdifiori, Vicari, Dickmann. Allenatore: Semplici.

ARBITRO: La Penna di Roma 1. Assistenti: Bottegoni di Terni e Caliari di Legnago. Quarto ufficiale: Fourneau di Roma 1. VAR: Di Paolo di Avezzano. AVAR: Peretti di Verona.

NOTE: ammoniti al 37′ p.t. Felipe, al 40′ p.t. Everton Luiz, al 41′ p.t. Ekdal, al 3′ s.t. Murru, al 24′ s.t. Praet e al 44′ s.t. Petagna; recupero 3′ p.t. e 5′ s.t.