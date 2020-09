Sampdoria, ufficializzati i numeri di maglia: la 10 per Keita?

La Sampdoria ha ufficialmente annunciato i numeri di maglia dei giocatori per la stagione di Serie A 2020/21

L’attesa per l’inizio di campionato di Serie A è quasi finita. La Sampdoria giocherà in trasferta contro la Juventus, partita in programma il 20 settembre alle ore 20.45.

Tramite il proprio profilo Twitter, il club blucerchiato ha ufficializzato i numeri di maglia dei giocatori: «Ecco come scenderanno in campo i giocatori della Sampdoria di Claudio Ranieri nella Serie A 2020/21».