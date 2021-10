Sampdoria, Yoshida: «Commettiamo troppi errori, con lo Spezia una finale»

Il difensore della Sampdoria Yoshida ha parlato in vista della partita contro lo Spezia

Maya Yoshida, difensore della Sampdoria, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del derby di questa sera contro lo Spezia.

RISULTATI – «Nelle prime tre partite abbiamo fatto bene, e lì credo che il bilancio potesse dirsi positivo, persino analizzando la partita contro una squadra molto forte come l’Inter. Poi, però, dopo il successo di Empoli, abbiamo perso punti pesanti, considerando soprattutto quelli contro Udinese e Cagliari. È normale che in situazioni del genere subentri un po’ di sfiducia. Nel calcio, se non vinci anche giocando bene, un po’ vai in sofferenza. E, senza l’aiuto dei risultati, le cose possono diventare quindi più difficili. Perciò adesso abbiamo bisogno di riprendere la strada giusta, facendo tutto per bene. C’è stata grande attenzione in gruppo nella preparazione della partita contro lo Spezia, importantissima per noi».

SPEZIA – «Sicuramente sarà molto difficile, ricordo bene che nella stagione passata, dopo la partita di andata persa in casa loro, Ranieri si era arrabbiato moltissimo per la prestazione… Perciò dobbiamo essere tutti pronti per questa gara, come se fosse una vera e propria finale».

CAMPIONATO – «Aspettiamo. Il gruppo è rimasto forte, però è pur vero che nelle ultime quattro partite abbiamo incassato 13 gol, e quasi tutti sono stati subiti nei primi dieci minuti di gioco. Per colpa nostra, va sottolineato, non per meriti degli avversari. Ma in Serie A non sono permessi certi sbagli. Se dovessimo trovarci in vantaggio per uno a zero, di sicuro negli ultimi dieci minuti sarà molto dura contro lo Spezia».

SOGNI – «A dire il vero, ho desiderato tanto giocare in Champions League quando ero più giovane, ma forse ora realisticamente sono un po’ troppo avanti con gli anni per poterci puntare. Sogno un Mondiale, questo è il mio grande obiettivo da capitano della nazionale. E, per farcela, occorre continuare a crescere e a fare bene qui, con la Samp».

