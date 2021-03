Sampdoria, Yoshida convince: Ranieri gli dà fiducia

Maya Yoshida ha convinto Ranieri e adesso è un leader della retroguardia della Sampdoria

La difesa della Sampdoria ha traballato non poco contro il Bologna e l’unico ad essersi “salvato” dalla debacle generale è Maya Yoshida. Il difensore giapponese, anche nelle partite più complicate o dal risultato negativo, riesce sempre a dare il suo contributo e non solo quando si tratta di bloccare le sortite offensive degli avversari.

Yoshida, un gol per ora in questa stagione, è molto forte anche di testa. Non è un caso vederlo salire sempre in area di rigore quando la Sampdoria conquista un corner o un calcio piazzato da posizione interessante. Anche in allenamento il giapponese si è messo sempre positivamente in luce, ieri gran gol in partitella come riporta il Secolo XIX, a testimonianza di un ottimo momento di forma. Ranieri si fida totalmente di lui ed è pronto a consegnargli le chiavi della retroguardia contro il Torino in coppia con il ritrovato Omar Colley.