Sampdoria, Yoshida firma il rinnovo: tutti i dettagli del contratto

La Sampdoria e Maya Yoshida si legano per un’altra stagione: il contratto andrà in scadenza a giugno 2022. Tutti i dettagli

Il 29 dicembre Maya Yoshida ha siglato il nuovo contratto che lo legherà alla Sampdoria fino a giugno 2022. Soddisfazione da parte di entrambe le parti: la società doriana ha trovato in Yoshida un difensore affidabile che piace al tecnico Claudio Ranieri. Il giapponese può giocarsi le sue carte per il Mondiale del 2022.

Yoshida ha accettato di spalmare su più anni il suo lauto ingaggio, venendo così incontro alle esigenze della società doriana. Come riporta il Secolo XIX, la Sampdoria ha accetto di correre un bel rischio economico per ingaggiarlo, dato che è in discussione il Decreto Crescita che consente una tassazione agevolata per i calciatori tesserati dopo due anni di residenza fiscale fuori dall’Italia.