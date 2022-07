Sampdoria, Yoshida in Germania per le visite mediche con lo Shalke 04

L’ex difensore della Sampdoria Yoshida volerà in Germania per sostenere le visite mediche con lo Schalke 04

Maya Yoshida ha trovato un nuovo club pochi giorni dopo lo svincolamento dalla Sampdoria. Il difensore giapponese firmerà presto un contratto con lo Schalke 04, club tedesco che milita in Bundesliga.

Come riportato da Fabrizio Romano, nella giornata di domani l’ex Southampton volerà in Germania per sostenere le visite mediche e completare l’iter burocratico. Niente Monza, dunque, come si vociferava nelle scorse settimane.