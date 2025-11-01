San Siro, via libera alla vendita? Arriva la garanzia da 124 milioni per Inter e Milan, tutti i dettagli

San Siro, svolta storica: arriva la garanzia bancaria che sblocca la vendita a Inter e Milan, ora i club sono pronti a diventare proprietari

Il percorso verso la storica acquisizione dello stadio Giuseppe Meazza da parte di Inter e Milan è ormai giunto al traguardo. Come riportato da Calcio e Finanza, sarà Banco BPM a garantire l’operazione, fornendo una fideiussione “a prima richiesta” da 124,07 milioni di euro a copertura delle rate del prezzo differito.

L’atto notarile, fissato per martedì e supervisionato dal notaio Filippo Zabban, formalizzerà l’acquisto dal Comune di Milano dell’intero compendio immobiliare denominato Grande Funzione Urbana San Siro: lo stadio e le aree edificabili circostanti, per un totale di circa 280mila metri quadri.

Grazie alla garanzia di Banco BPM, il Comune potrà ottenere i pagamenti dovuti direttamente dall’istituto entro 15 giorni in caso di inadempienza dei club, senza dover prima rivalersi sugli acquirenti. Una tutela finanziaria immediata e totale.

Il prezzo complessivo della vendita è stato fissato a 197 milioni di euro, comprensivi anche del valore delle aree destinate a futuri interventi di riqualificazione. La fideiussione certifica la solidità finanziaria di Inter e Milan, rafforzando la credibilità dell’operazione agli occhi di Palazzo Marino.

Una nuova era per lo stadio simbolo di Milano

Con la firma ormai imminente, si chiude un lungo iter burocratico e politico. L’acquisizione del Meazza apre ufficialmente una nuova fase: i due club milanesi potranno gestire in autonomia la storica casa di San Siro e pianificare il rilancio dell’intero quartiere, dando avvio a un progetto condiviso di valorizzazione e sviluppo.

