Milan News
San Siro, via libera alla vendita? Arriva la garanzia da 124 milioni per Inter e Milan, tutti i dettagli
San Siro, svolta storica: arriva la garanzia bancaria che sblocca la vendita a Inter e Milan, ora i club sono pronti a diventare proprietari
Il percorso verso la storica acquisizione dello stadio Giuseppe Meazza da parte di Inter e Milan è ormai giunto al traguardo. Come riportato da Calcio e Finanza, sarà Banco BPM a garantire l’operazione, fornendo una fideiussione “a prima richiesta” da 124,07 milioni di euro a copertura delle rate del prezzo differito.
L’atto notarile, fissato per martedì e supervisionato dal notaio Filippo Zabban, formalizzerà l’acquisto dal Comune di Milano dell’intero compendio immobiliare denominato Grande Funzione Urbana San Siro: lo stadio e le aree edificabili circostanti, per un totale di circa 280mila metri quadri.
Grazie alla garanzia di Banco BPM, il Comune potrà ottenere i pagamenti dovuti direttamente dall’istituto entro 15 giorni in caso di inadempienza dei club, senza dover prima rivalersi sugli acquirenti. Una tutela finanziaria immediata e totale.
Il prezzo complessivo della vendita è stato fissato a 197 milioni di euro, comprensivi anche del valore delle aree destinate a futuri interventi di riqualificazione. La fideiussione certifica la solidità finanziaria di Inter e Milan, rafforzando la credibilità dell’operazione agli occhi di Palazzo Marino.
Una nuova era per lo stadio simbolo di Milano
Con la firma ormai imminente, si chiude un lungo iter burocratico e politico. L’acquisizione del Meazza apre ufficialmente una nuova fase: i due club milanesi potranno gestire in autonomia la storica casa di San Siro e pianificare il rilancio dell’intero quartiere, dando avvio a un progetto condiviso di valorizzazione e sviluppo.
LEGGI ANCHE – Inter, svolta nell’organigramma societario! Cambia ufficialmente il proprietario con Brookfield che prende il comando del club meneghino
Lotta Scudetto, Allegri commenta: «A livello di rosa Napoli e Inter sono le favorite. Poi c’è un gruppo di squadre che lotta per i primi quattro posti»
Tomori Milan, novità importante sul futuro del difensore inglese: i rossoneri hanno preso una decisione. Le ultimissime sul destino del centrale rossonero
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti: «Spero di poter rientrare nel giro scudetto. Assoluto rispetto del lavoro di Tudor. Su Vlahovic e Koopmeiners…»
Conferenza stampa Spalletti: le sue dichiarazioni come nuovo allenatore della Juventus. Segui LIVE qui le sue prime parole (Andrea Bargione...