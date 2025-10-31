Inter, svolta nell’organigramma societario! Cambia ufficialmente il proprietario con Brookfield che prende il comando del club meneghino

Inter, svolta nell’organigramma societario! Regia passata al fondo canadese! Ecco cosa è avvenuto nella struttura societaria nerazzurra

L’Inter cambia ufficialmente padrone. L’ingresso di Brookfield, colosso canadese degli investimenti globali, rappresenta una svolta cruciale nella struttura societaria del club nerazzurro. Come riportato nella relazione dell’avvocato Alberto Toffoletto, consulente del Comune di Milano nella questione relativa alla cessione dello stadio, l’operazione si sviluppa attraverso dieci società giuridiche lussemburghesi, tra cui Grand Tower Sarl, Great Horizon Sarl, Lionrock Zuqiu Ltd e altre entità collegate a Oaktree Luxembourg.

Secondo la relazione, non è ancora del tutto chiaro chi sarà il nuovo beneficiario effettivo del club, ma diverse delle società menzionate da Toffoletto risultano già parte dell’assetto precedente e potrebbero rimanere operative nel nuovo organigramma.

Tra i soggetti principali figurano Lionrock, che controllava il 31,05% dell’Inter tramite International Sports Capital, e Grand Tower Sarl, titolare del 68,55% delle quote. Entrambe le partecipazioni risultavano vincolate a garanzia del Glas Trust britannico e di Ocm Luxembourg Sunshine, società riconducibile al fondo Oaktree.

Quest’ultima era a sua volta legata a una rete di società con sede tra Lussemburgo e Isole Cayman, collegate ai fondi Oaktree Value Opportunity, Oaktree Opportunity XB Holding e Oaktree Opportunity XI Holding.

Con il passaggio a Brookfield, l’Inter entra ufficialmente nell’orbita di uno dei gruppi finanziari più potenti al mondo. La nuova proprietà, forte di una capacità di investimento globale, potrà garantire stabilità economica e visione strategica a lungo termine.

Nel breve periodo non sono previsti cambiamenti radicali nella governance, ma la prospettiva è quella di una nuova fase di sviluppo internazionale, con possibili partnership e progetti infrastrutturali volti a consolidare il futuro del club nerazzurro — a partire proprio dal dossier stadio, tornato ora al centro dell’agenda di Brookfield.