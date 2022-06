San Siro, Inter e Milan a colloquio con Sala per il nuovo stadio

Inter e Milan puntano sulla zona di San Siro per il nuovo stadio. Incontro a Palazzo Marino con il sindaco Sala

Si è tenuto un incontro a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, tra i club, rappresentati dall’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, dal presidente del Milan, Paolo Scaroni, l’amministrazione comunale, con il sindaco Giuseppe Sala, e il coordinatore del dibattito pubblico, Andrea Pillon.

I club, secondo quanto riportato da Sky Sport , avrebbero dato l’ok alle tempistiche. Questo dimostrerebbe una loro volontà di puntare sull’area di San Siro per la realizzazione del nuovo impianto. Mentre nei mesi scorsi si era parlato di un loro interesse per le ex aree Falck di Sesto San Giovanni.