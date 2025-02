San Siro, l’ultima notizia spiazza tutti! Inizia la corsa contro il tempo, le ultimissime indiscrezioni

San Siro, l’ultima notizia spiazza tutti! Corsa contro il tempo, le ultime indiscrezioni sulla struttura che ospita Inter e Milan

Arriva un’importante indiscrezione dal Corriere di Milano sul futuro della storica struttura che ospita Inter e Milan da molti anni: lo stadio di San Siro a Milano.

LE ULTIME – «Ora è corsa contro il tempo per il nuovo stadio di Milan e Inter. Venerdì il doppio incontro tra le squadre, il Comune e la Regione. Sul tavolo di Palazzo Marino la presentazione del piano di fattibilità tecnica economica rivisto e corretto e l’offerta d’acquisto di #SanSiro e delle aree limitrofe. Milan e Inter indicano come data di consegna il 20 marzo. Il motivo? Ci sarebbero idee differenti tra i due club sia sul progetto sia sullo sviluppo post stadio. Troppo in là per Palazzo Marino che chiede di anticipare la presentazione entro la fine del mese di febbraio. La preoccupazione è che l’allungarsi dei tempi comporti dei rischi per tutte le fasi successive dell’iter che si dovrà concludere con la vendita entro l’estate o al massimo settembre, prima che a ottobre scatti la tagliola del vincolo sul secondo anello».