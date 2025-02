San Siro ristrutturazione, il sindaco Sala è chiaro: «Bisognerà fare quello step per iniziare subito i lavori»

San Siro ristrutturazione, Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del progetto che riguarda il nuovo impianto milanese: le sue dichiarazioni

Il Sindaco Sala su San Siro ha rilasciato qualche dichiarazione per quanto concerne la ristrutturazione dello stadio di San Siro. Ecco le parole riportate da Calcio e Finanza:

PAROLE – «Inter e Milan dovranno presentare il documento relativo al piano economico-finanziario per il nuovo stadio a San Siro entro 20 giorni. Nella giornata di giovedì si è svolto in Comune un nuovo incontro tecnico. Io non vi ho partecipato, ma le tempistiche che mi auguro sono queste».