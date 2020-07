Sanchez Inter, no del Manchester United al prolungamento del prestito

Inter e Manchester United continuano a trattare per Alexis Sanchez: il cileno può trasferirsi in nerazzurro solo a titolo definitivo

Secondo Sky Sports il Manchester United avrebbe rifiutato la proposta dell’Inter che prevedeva il prolungamento del prestito di Alexis Sanchez.

I Red Devils vogliono cedere Sanchez (e Smalling) solo a titolo definitivo, e avrebbero già negato sia un prolungamento degli attuali accordi che un nuovo prestito per la prossima stagione. Sanchez per l’Inter e Smalling per la Roma salterebbero così le fasi finali di Europa League.