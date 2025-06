Sanchez, quale sarà il suo futuro dell'attaccante? Addio all'Udinese per firmare per quella squadra - Calcio News 24

Sanchez flop a Udine: futuro in bilico tra Europa e Sudamerica. Ecco la situazione attuale dell’ex attaccante del Barcellona

Il ritorno di Sanchez all’Udinese, accolto con entusiasmo da tifosi e società, si è trasformato in una delusione per entrambe le parti. Quello che doveva essere il grande ritorno di “Nino Maravilla” al Bluenergy Stadium si è rivelato un progetto fallito, segnato da incomprensioni e aspettative disattese.

Il Sanchez bis dopo l’esperienza tra Inter e Marsiglia non ha funzionato. L’attaccante cileno, tornato dove la sua carriera europea decollò, si aspettava un ruolo centrale, un ambiente familiare, e un’accoglienza da protagonista. Invece ha trovato un contesto difficile, caratterizzato da un rapporto mai sbocciato con l’allenatore Kosta Runjaic. Nessun litigio ufficiale tra i due, ma il campo ha parlato chiaro: la clamorosa esclusione nella sfida contro il Monza e la fugace passerella finale contro la Fiorentina nell’ultima giornata hanno il sapore di un addio annunciato.

Secondo Udinese News, nel futuro di Sanchez si aprono diversi scenari, ma nessuno ancora definito. Il giocatore, nonostante le recenti difficoltà, vuole restare in Europa: questa rimane la sua priorità. Tuttavia, le offerte non abbondano. L’unica pista concreta porta in Turchia, dove i tre grandi club di Istanbul – Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas – avrebbero manifestato interesse. La Super Lig potrebbe rappresentare una destinazione di compromesso per Sanchez, che pur di restare nel calcio europeo potrebbe accettare la sfida.

C’è anche l’ipotesi di un ritorno in Sudamerica, dove il River Plate ha già sondato il terreno. Già a maggio, il club argentino avrebbe contattato l’entourage dell’ex attaccante dell’Inter per valutare un possibile inserimento nella rosa in vista del Mondiale per Club. Sanchez ha preso tempo, consapevole che una decisione del genere segnerebbe un nuovo capitolo della sua carriera, forse l’ultimo lontano dall’Europa.

Per ora, tutto resta sospeso. Il futuro di Sanchez è incerto, ma una cosa è chiara: l’avventura a Udine è giunta al capolinea. Resta da vedere se il prossimo passo sarà verso il Bosforo o verso il Monumental di Buenos Aires. Una nuova sfida attende Sanchez, pronto a rilanciarsi dopo un’annata da dimenticare.