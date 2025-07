Sancho-Juve, trattativa complessa. Possibile scambio con quella grande pedina bianconera. Le ultime - Calcio News 24

Sancho-Juve: trattativa complessa, ma la squadra bianconera rimane vigile. Nel mezzo anche uno scambio

Il binomio Sancho-Juve è ormai uno dei più discussi nel panorama del calciomercato estivo. La Juventus, da tempo alla ricerca di rinforzi di qualità per il reparto offensivo, ha messo gli occhi su Jadon Sancho, talento inglese attualmente al Manchester United. L’interesse bianconero è concreto, ma la strada per portare l’ex Borussia Dortmund a Torino si presenta tutt’altro che semplice.

Nelle fasi iniziali della trattativa Sancho-Juve, era emersa l’ipotesi di inserire Timothy Weah come possibile contropartita tecnica. L’americano, attualmente impiegato da Tudor come esterno sinistro, è considerato un profilo interessante, ma secondo quanto riportato da ManchesterUnitedEvening, i Red Devils non sembrano intenzionati a percorrere questa via. Il tecnico Ruben Amorim sarebbe infatti soddisfatto delle opzioni già presenti sugli esterni, rendendo improbabile uno scambio diretto.

Nonostante ciò, il nome di Weah non è completamente escluso dalle operazioni di mercato della Juve. Potrebbe essere coinvolto in altre trattative, anche se il suo ruolo nella negoziazione per Sancho si fa sempre più marginale. La trattativa Sancho-Juve, dunque, richiederà creatività e pazienza, considerando anche le valutazioni economiche elevate del club inglese.

Parallelamente all’operazione Sancho-Juve, la dirigenza juventina resta molto attiva su altri fronti. Tra questi, si fa sempre più insistente il nome di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano appena approdato alla Juve. Il Manchester United avrebbe mostrato un certo interesse nei suoi confronti, e non è escluso che possa entrare in qualche trattativa incrociata, magari proprio nel contesto dell’affare Sancho.

La Juventus, comunque, continua a mantenere alta l’attenzione su ogni possibile evoluzione del mercato. Il progetto di rafforzamento passa attraverso l’individuazione di profili internazionali capaci di elevare la qualità della rosa, con un occhio sia alla Serie A che alle competizioni europee.

In definitiva, il dossier Sancho-Juve rimane aperto: una pista affascinante, ma non priva di ostacoli. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, dalle strategie del Manchester United e dalle possibili contropartite che la Juve potrà mettere sul piatto. Una cosa è certa: il club bianconero non vuole farsi trovare impreparato.