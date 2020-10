Santos su Ronaldo: “La sua assenza non ci snatura”

Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha parlato dopo la vittoria per 3-0 sulla Svezia senza Cristiano Ronaldo

Fernando Santos, ct del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro la Svezia, vinta per 3-0 con Ronaldo assente.

«Abbiamo deciso con tutta la squadra di giocare con tre giocatori di movimento come stiamo facendo ultimamente. Avere tre punte mobili senza un punto di riferimento come Ronaldo, abile a giocare anche in quella maniera. Avremmo potuto giocare con Ronaldo e Jota senza snaturare le caratteristiche della squadra».