Saputo: «Thiago Motta? É stato lui a volersene andare. Siamo stati fortunati a trovare subito Italiano. Esonero? Mi spiace»

Le parole di Joey Saputo, presidente del Bologna, su Thiago Motta: «Esonero dalla Juve? Mi dispiace. So che lavoratore è»

Intervistato a OmiNews, Joey Saputo è tornato a parlare di Thiago Motta e del suo addio al Bologna, soffermandosi sul modo in cui è avvenuta la separazione e sul successivo approdo alla Juve. Il presidente rossoblù ha espresso rammarico per la situazione, sottolineando però la fortuna di aver trovato un degno sostituto in Vincenzo Italiano. Di Seguito le sue parole

*«Non siamo stati noi a cambiare Motta. È stato lui a volersene andare. Io avrei continuato, anzi sono anche rimasto male dal modo in cui è successo tutto: sono un tipo appassionato, do tutto per questi colori, e sono rimasto deluso da ciò che è stato fatto da Thiago e dal club che l’ha preso. Ma questa è la vita. Esonero dalla Juve? Mi dispiace. So che lavoratore è: sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene. Ho conosciuto anche il suo staff: tutte bellissime persone. In un grande club come la Juventus però, che ha speso tanto per ottenere subito risultati, non basta essere quarti e in corsa nella lotta Champions. Siamo stati fortunati a trovare un allenatore come Vincenzo Italiano: ha i valori che cercavamo e il suo lavoro sulla squadra è evidente».