Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha commentato la notizia di un contatto fra la dirigenza viola e Maurizio Sarri

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato un’intervista a La Nazione in cui ha anche commentato la notizia, poi smentita sia dalla società che dall’agente, di un contatto con Maurizio Sarri.

SARRI – «Sono saltato sulla sedia. Ma non per la gioia, per la furia di una notizia falsa, una patacca totale».