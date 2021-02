Fali Ramadani, agente di Maurizio Sarri, ha spento le voci di un possibile incontro del tecnico con la Fiorentina

«Non ci sono stati incontri tra Sarri e la Fiorentina, scrivetelo per favore. Grazie», le parole rilasciate a Gianlucadimarzio.com. Resta invece aperto il canale con la Roma, qualora non dovesse rimanere Fonseca.