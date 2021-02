Fiorentina, incontro fra Sarri e la dirigenza: i dettagli

Maurizio Sarri ieri sera ha incontrato la dirigenza della Fiorentina. L’ex allenatore della Juventus potrebbe presto tornare in Serie A

Secondo quanto riferito da Corriere Fiorentino, nella serata di ieri c’è stato un incontro fra Maurizio Sarri, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone e il direttore sportivo Daniele Pradè. L’obiettivo della dirigenza viola è quello di portare a Firenze l’ex tecnico della Juventus per dare vita ad un progetto che permetta alla società di tornare in alto.

L’incontro è durato circa un’ora e mezza. Gli esiti saranno più chiari nei prossimi giorni o settimane quando Rocco Commisso tornerà a Firenze per pianificare il futuro.

Sarri era già stato cercato dai viola all’inizio della scorsa stagione ma poi il presidente Rocco Commisso decise di confermare Beppe Iachini. Inoltre, a complicare la trattativa, c’era il nodo legato al contratto che in quel momento legava Sarri alla Juventus. Problema che in previsione della prossima stagione non si pone dato che l’accordo fra il tecnico e bianconeri scadrà al 30 giugno 2021.