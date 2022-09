Lazio, Sarri: «Spero che da oggi si cambi, Milinkovic può ancora crescere». Le parole del tecnico

Maurizio Sarri ha parlato a DAZN dopo la vittoria della sua Lazio sulla Cremonese.

ATTEGGIAMENTO – «Come ho detto prima della partita, non vorrei che quella di oggi fosse una reazione, vorrei che avessimo capito quello che ci succede. Giocando ogni 3 giorni puoi presentarti un pò più scarico, ma a noi succede proprio di non giocarla. Spero che da oggi ci sia un cambiamento».

IMMOBILE E MILINKOVIC – «Immobile è impressionante, oggi ha avuto una media realizzativa più bassa del solito. In area è un giocatore fenomenale. Milinkovic è un grande talento ma non si è espresso a livelli massimali. Può crescere in concretezza, perde ogni tanto palle banali e lui non dovrebbe con le sue qualità».

SOSTA – «Dura continuare a giocare ma le soste non mi piacciono molto, preferirei fare una partita a settimana».