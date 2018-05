Sarri dimentica Maggio, negato l’ultimo saluto del San Paolo: le reazioni social

Napoli-Crotone poteva e doveva essere anche la partita di Christian Maggio. Invece non è andata così. Maurizio Sarri, tecnico degli azzurri, ha deciso di non regalare l’ultimo applauso del San Paolo al terzino dei partenopei, arrivato nel capoluogo campano del lontano 2008.

Una scelta che i tifosi del Napoli fanno fatica a comprendere: in molti, infatti, tramite i social si sono chiesti i motivi della decisione del tecnico azzurro. Perché non regalare ad uno dei veterani del gruppo, l’ultimo e meritato saluto del proprio pubblico?

Sto cercando un valido motivo per cui Allegri abbia dato il contentino a Pinsoglio, l’anticalcio per eccellenza, e Maggio, mai una parola fuori posto, un professionista, seppur limitato tecnicamente, non poteva fare 4-5 minuti… #Sarri ?

Oggi tutta questa bella festa per me è stata rovinata per il mancato ingresso di Christian #Maggio.

Quell’immagine di lui triste in panchina mi ha fatto male il cuore.#SSCNapoli #fns #ForzaNapoliSempre

— Salvatore (@Dinners525) 20 maggio 2018