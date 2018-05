Napoli-Crotone: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Napoli-Crotone, 38ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

NAPOLI-CROTONE: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Si avvicina il calcio d’inizio allo stadio San Paolo di Fuorigrotta, il Napoli gioca per chiudere la stagione con una vittoria mentre il Crotone va alla ricerca disperata di punti per la salvezza. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Napoli-Crotone.

Napoli-Crotone: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Napoli-Crotone: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Napoli-Crotone: probabili formazioni e pre-partita

Un unico dubbio per Maurizio Sarri, il quale dovrà decidere se schierare Arkadiusz Milik dal 1′, autore di uno splendido gol nello scorso turno di campionato, o dare ancora fiducia a Dries Mertens. Zenga, invece, non avrà Benali e Budimir: Rohden o Stoian come mezz’ala, Trotta favorito su Faraoni per completare il tridente.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Sarri.

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Stoian; Trotta, Simi, Nalini. Allenatore: Zenga.

Consueto silenzio stampa per Sarri, mentre Zenga ha presentato così la sfida: «La partita di domani si vince con le motivazioni, e noi ne abbiamo più di loro. Perchè il Napoli sarà lì per festeggiare un annata straordinaria e dire addio ad alcuni calciatori. Dovremo restare con la testa nella partita per 90 minuti: sarà una battaglia».

Napoli-Crotone: i precedenti del match

Napoli-Crotone è andata in scena soltanto una volta nella storia del calcio italiano: era il 12 marzo 2017 e gli azzurri vinsero per 3-0.

Napoli-Crotone: l’arbitro del match

Il match sarà arbitrato da Banti di Livorno. Il fischietto ha diretto ben 32 volte il Napoli, tra campionato e Coppa Italia: 17 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, il bilancio al momento. Ha fischiato in 5 delle partite che il Crotone ha disputato tra torneo e coppa nazionale: l’unica vittoria calabrese risale alla sfida di Coppa Italia contro la Sangiovannese.

Napoli-Crotone Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Crotone sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canale Sky Calcio 2, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport 2 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.

Leggi anche: SERIE A DIRETTA GOL 38ª GIORNATA