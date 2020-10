Sarri e il ritorno in panchina, Roma e Fiorentina ci pensano

Maurizio Sarri è senza panchina e Roma e Fiorentina starebbero pensando a lui per il futuro

Nella giornata di ieri, uno dei grandi amici di Sarri ha dichiarato che l’allenatore sta discutendo la rescissione con la Juventus. Una notizia importante, che ha fatto drizzare le orecchie alle società in cerca di un nuovo allenatore.

Questi club, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbero in particolare la Roma di Friedkin e la Fiorentina di Commisso: due società che vogliono alzare il loro livello e le loro ambizioni e che starebbero pensando proprio a Sarri per il futuro, mettendo in discussione sia Fonseca che Iachini. Il problema, però, potrebbe essere l’ideologia dell’ex Juve che qualche anno fa aveva dichiarato: «Mai una panchina in corsa».