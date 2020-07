Sarri: “Fare punti ora è difficile. Lo dico da un po'” – VIDEO

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri è intervenuto al termine del match perso contro l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, non è soddisfatto della sconfitta sul campo della Dacia Arena. Lo stesso allenatore bianconero ha confermato però che fare punti in questo momento è abbastanza complicato per tutte le squadre:

«Bisogna stare attenti, da un paio di settimane che sto dicendo che fare punti ora è estremamente difficile. Bisogna rimanere con la testa lucida e fare partite ordinare, anche se in questo momento non verranno fuori molti match spettacolari».