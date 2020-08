Sarri: «I gol subiti? Sei giorni per risolvere il problema» – VIDEO

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della Juve contro la Roma: le parole del tecnico bianconero

In conferenza stampa, nel post-partita di Juve-Roma, Maurizio Sarri ha analizzato il dato dei gol subiti dalla squadra bianconera in queste ultime partite e nell’intera stagione. Le sue dichiarazioni.

GOL SUBITI – «Mi lascia tranquillo perché ci sono partite che non ci danno tante indicazioni in tal senso perché era a titolo vinto o quasi. In altre partite c’è stato questo problema, bisogna capire e provare a rimediare in questi sei giorni».