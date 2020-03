Sarri: «Il MIlan si è compattato, è una squadra disposta al sacrificio» – VIDEO

Il commento in conferenza stampa di Sarri sul Milan, avversario della Juventus in Coppa Italia: le parole del tecnico

Intervenuto alla vigilia di Juventus-Milan in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha parlato del momento di forma della formazione rossonera. Ecco le sue considerazioni.

«Loro sono in crescita, se non giochiamo con l’atteggiamento giusto prevedo problemi. Questa qualificazione ce la dobbiamo sudare. A livello di squadra si sono ricompattati. Non sono un avversario semplice da affrontare».