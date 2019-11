Sarri: «L’Inter in crisi? Dai punti che ha fatto sembra in buona salute» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero sulla diretta concorrente per lo scudetto e il suo stato di forma

In conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Milan, Maurizio Sarri ha parlato dell’Inter e del suo stato di forma.

«Qualsiasi tipo di problema può avere risvolti positivi anche. Una bella situazione può cementare i gruppi, quindi non è detto che quello che dall’esterno viene visto come negativo lo sia veramente. Dire che l’Inter ha problemi, dopo 28 punti in 11 partite, mi sembra un po’ eccessivo. Mi sembra una squadra in buona salute».