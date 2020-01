Sarri: «Sarà una partita difficile, lo dice il cammino della Roma in trasferta» VIDEO

Sarri, le parole del tecnico della Juventus sulla Roma che sarà l’avversaria dei bianconeri nella gara di domani

Non sarà una gara facile quella della Juventus di domani. A Torino arriva infatti la Roma di Fonseca per il match di Coppa Italia valido per la semifinale della competizione. Ecco le parole di Maurizio Sarri in merito.

«La Roma sta facendo bene in trasferta. Sarà una gara difficile subisce la metà, ha fatto più punti in trasferta che in casa. Match difficile contro una squadra di ottimo livello che ci può rendere la partita molto complicata».