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Sarri a cuore aperto: «Sono orgoglioso della stagione e dell’atteggiamento della squadra anche se hanno sbagliato alcune gare. Mi hanno fatto tornare la felicità»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

26 minuti ago

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Sarri, tecnico della Lazio, parla in conferenza a cuore aperto: «Sono orgoglioso della stagione e dell’atteggiamento della squadra»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia Frecciarossa contro l’Inter. Il tecnico biancoceleste ha presentato il match, analizzando temi, insidie e stato d’animo della squadra a un giorno dall’appuntamento decisivo.

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CATALDI E DUBBIO IN MEDIANA – «Ha fatto il primo allenamento con noi, sta meglio ma le condizioni mediche sono un conto e quelle atletiche un altro. Non può fare uno spezzone lungo di partita. Ho otto dubbi dopo la gara di sabato, abbiamo fatto male a livello collettivo e non individuale. Abbiamo avuto retropensieri e abbiamo fatto un brutta prestazione».

CONDIZIONE – «Quando si gioca così spesso non ci si può allenare bene, ma i miei si sono preparati bene, o avevano fatto anche prima di sabato. Spero che domani saremo diversi da tutti i punti di vista».

ORGOGLIO – «Sono orgoglioso della stagione e dell’atteggiamento della squadra anche se hanno sbagliato alcune gare. Mi hanno fatto tornare la felicità, hanno fatto un grande percorso attraversando il deserto senz’acqua. Siamo migliori rispetto all’inizio della stagione e siamo contenti di noi come uomo».

VINCERE LA COPPA – «Ne ho perse due di Coppe ai rigori, quella che rimpiango di più è quella persa con il Chelsea persa contro il City. Questo trofeo sarebbe dei giocatori e del pubblico, dobbiamo farlo per loro, è complicato per loro non andare allo stadio. Personalmente non mi cambia la vita la coppa, ma sarebbe bello per i ragazzi ed il pubblico».

COME AFFRONTARE LA FINALE – «Dopo pranzo ho preparato la riunione di stasera e faccio difficoltà a trovare le parole, sarebbero tutte retoriche: sappiamo tutti quant’è importante. Serve umiltà ma anche ai giocatori, lo so io come i miei giocatori. La riunione sarà superflua, sanno cosa servirà contro l’Inter, dobbiamo crederci fino alla follia!».

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